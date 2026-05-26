La Marcia della Pace al Santa Maria della Pietà

Oltre 300 studenti di diverse scuole hanno partecipato alla Marcia della Pace al Santa Maria della Pietà. L’evento fa parte di InControCulture 2026, iniziativa che mira a promuovere inclusione, dialogo e partecipazione. La marcia si è svolta in un clima di impegno contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. La partecipazione ha coinvolto giovani provenienti dal territorio, unendo le voci in un gesto simbolico di pace.

Più di 300 fra studenti e studentesse di scuole del territorio hanno dato via alla Marcia della Pace, iniziativa che rientra in InControCulture 2026, l'evento che promuovere inclusione, dialogo e partecipazione e contrasta il razzismo e ogni forma di discriminazione. Nello specifico l’evento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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MISERICORDIA SEÑOR † Jesús Nazareno de la Paz Segundo Sábado de Cuaresma 2026

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Concerto di Pasqua alla Chiesa di Santa Maria della PietàA Bologna, nella chiesa di Santa Maria della Pietà, si tiene un concerto di Pasqua come parte della stagione 2026 di Amade’.

Temi più discussi: Un migliaio in marcia per la pace tra le bandiere arcobaleno. Lagioia: La guerra non è inevitabile; In marcia contro tutte le guerre; Marcia per la Pace, dal Valentino a Porta Palazzo; Il maxi corteo contro la guerra, a Monza in arrivo migliaia di persone: il percorso e le strade chiuse.

5,5 km con migliaia di persone. Ieri Torino ha ospitato la Marcia per la Pace — quella storica, la Perugia-Assisi — nel cuore del Salone del Libro. I nostri consiglieri erano in strada, con la città. Perché certi passi si fanno insieme. #pace #marciadellapace #pdto x.com

Ho dipinto una banana marcia come parte della mia serie di nature morte per film horror — Midsommar sembrava essere l'unica scelta giusta reddit

La Croce Rossa Italiana alla Marcia della Pace e della Legalità: insieme per i valori di Giovanni FalconeLa Croce Rossa Italiana partecipa alla Marcia della Pace e della Legalità a Orbetello, con studenti e insegnanti, per ricordare Giovanni Falcone e promuovere valori di pace e legalità. maremmanews.it

Marcia della Pace da San Pancrazio a Civitella con studenti e cittadiniOltre duecento studenti e studentesse, insieme a numerosi cittadini, hanno preso parte questa mattina all’evento ... lanazione.it