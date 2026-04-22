Ostia al Grassi la posa della statuina di Santa Maria Regina della Pace

Domenica 10 maggio alle 16.45 presso l’ospedale Grassi di Ostia sarà collocata una statuina di Santa Maria Regina della Pace. L’evento si svolgerà nel cortile dell’istituto e vedrà la partecipazione di rappresentanti religiosi e di altre autorità locali. La cerimonia prevede anche un momento di preghiera e un corteo che attraverserà le aree dell’ospedale. La statua rimarrà esposta nella struttura.

Ostia, 22 aprile 2026 – Sarà posata domenica 10 maggio alle 16.45 presso l’ospedale Grassi la statuina di Santa Maria Regina della Pace, immagine mariana arrivata da Medjugorje nel 2010 e divenuta negli anni un punto di riferimento per diverse iniziative religiose e di vicinanza alle famiglie del territorio. La statuina, spiegano i promotori, ha compiuto in questi anni un lungo percorso tra scuole, chiese e abitazioni, venendo accolta da parroci e sacerdoti del litorale. In passato era stata già collocata anche nella chiesa Stella Maris di Ostia, alla presenza di confratelli cattolici e ortodossi, e successivamente nel giardino della...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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