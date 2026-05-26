Un incendio ha distrutto un deposito di materiali agricoli in provincia di Foggia, causando danni stimati in diverse migliaia di euro. Le fiamme sono divampate nella notte e sono state domate dai vigili del fuoco in poche ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche di rito. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Indagini in corso per determinare le responsabilità.

MANFREDONIA - L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ed è sul lavoro che si regge la dignità di un territorio. Ieri, a Manfredonia, si è scritta una delle pagine più belle: è cambiato il destino di una fine che sembrava già scritta. Invece, i lavoratori e le famiglie della vecchia Dopla, chiusa nel 2023, hanno dimostrato che accanto all’economia del profitto — dove, quando i conti non tornano o non vogliono tornare, il lavoratore viene escluso — esiste un’economia che antepone la persona al profitto, la partecipazione alla competizione selvaggia, la cooperazione all’individualismo. Questa esperienza rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione, il mutualismo e la partecipazione possano trasformare una crisi in opportunità: i lavoratori sono diventati imprenditori di se stessi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Marca: “Coopla Green Manfredonia, una bella storia”

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