La Marca | Coopla Green Manfredonia una bella storia
Un incendio ha distrutto un deposito di materiali agricoli in provincia di Foggia, causando danni stimati in diverse migliaia di euro. Le fiamme sono divampate nella notte e sono state domate dai vigili del fuoco in poche ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche di rito. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Indagini in corso per determinare le responsabilità.
MANFREDONIA - L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ed è sul lavoro che si regge la dignità di un territorio. Ieri, a Manfredonia, si è scritta una delle pagine più belle: è cambiato il destino di una fine che sembrava già scritta. Invece, i lavoratori e le famiglie della vecchia Dopla, chiusa nel 2023, hanno dimostrato che accanto all’economia del profitto — dove, quando i conti non tornano o non vogliono tornare, il lavoratore viene escluso — esiste un’economia che antepone la persona al profitto, la partecipazione alla competizione selvaggia, la cooperazione all’individualismo. Questa esperienza rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione, il mutualismo e la partecipazione possano trasformare una crisi in opportunità: i lavoratori sono diventati imprenditori di se stessi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
A Manfredonia inaugurazione della società Coopla Green SCA Manfredonia è stata ufficialmente inaugurata la Cooperativa Coopla Green SC, una nuova realtà nel settore della gestione ambientale.
Manfredonia, gli operai salvano la fabbrica: inaugurata oggi la Coopla GreenOggi a Manfredonia è stata inaugurata la nuova Cooperativa Green, nata dall’intervento degli operai che hanno salvato la fabbrica.
Temi più discussi: Dipendenti licenziati dell'ex Dopla di Manfredonia acquistano e rilanciano l'azienda in chiave green; Da licenziati a imprenditori: nasce Coopla Green a Manfredonia; Manfredonia, lavoratori licenziati diventano imprenditori e comprano gli stabilimenti. Ecco il progetto di Coopla Green; Manfredonia, nasce Coopla Green: focus sui materiali in bioplastica a emissioni zero.
Manfredonia, 25 maggio Gli operai salvano la fabbrica: Coopla Green riapre e diventa la bella storia del giorno. Lavoro, dignità, futuro. visitmanfredonia.com/25maggio2026/ #Manfredonia #Puglia #Foggia #Lavoro #Impresa #CooplaGreen #WorkersBuyout # x.com
Manfredonia, gli operai salvano la fabbrica: inaugurata oggi la Coopla Green facebook
A Manfredonia 25 lavoratori licenziati fondano una cooperativa che produrrà materiali in bioplastica certificata25 ex dipendenti Dopla rilanciano con una cooperativa di bioplastica certificata a Manfredonia. La storia di chi non si è arreso ... ilfattoquotidiano.it
Manfredonia, operai licenziati si reinventano imprenditori e aprono cooperativa: inaugurata oggi la Coopla GreenLa cooperativa, nata dalla volontà di una parte dei lavoratori della ex Dopla, si occuperà di produzione di materiali in bioplastica certificata ... lagazzettadelmezzogiorno.it