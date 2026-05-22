A Manfredonia inaugurazione della società Coopla Green SC

A Manfredonia è stata ufficialmente inaugurata la Cooperativa Coopla Green SC, una nuova realtà nel settore della gestione ambientale. La cerimonia si è svolta presso la sede della cooperativa, alla presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. La società si occupa di servizi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e si propone di offrire soluzioni più sostenibili. L'apertura segna l'inizio delle attività di Coopla Green SC, che mira a collaborare con enti pubblici e privati.

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Una realtà nuova, nata dalla determinazione dei lavoratori che hanno scelto di unire le forze per dare continuità ed evoluzione a una storia produttiva importante, superando insieme i momenti di difficoltà del passato. L'evento si terrà lunedì 25 maggio a partire dalle ore 10,00 presso la nostra sede in via Camillo Olivetti n. 14 - Manfredonia e vedrà la partecipazione, unitamente alle autorità locali, del Presidente della Regione Puglia Decaro, l’assessore Di Sciascio, l’europarlamentare Maran, Carmelo Rollo della Legacoop Puglia e Don Salvatore Miscio in rappresentanza del Vescovo Padre Franco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia inaugurazione della società Coopla Green SC ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia, il 15 marzo l’inaugurazione della panchina lillaDomenica mattina, alle ore 11 presso la Villa Comunale (lato Tommasino), inaugureremo una panchina lilla, simbolo di ascolto, attenzione e... Manfredonia, anche Eva Gini per l’inaugurazione della Bombeer CupCi sarà anche il volto di Mediaset Eva Gini per l’inaugurazione della Bombeer Cup a Manfredonia. Nasce Coopla Green SC: inaugurazione ufficiale il 25 maggio a ManfredoniaNasce Coopla Green SC: inaugurazione ufficiale il 25 maggio a Manfredonia MANFREDONIA – Una nuova realtà imprenditoriale pronta a guardare al futuro partendo dalla forza dei lavoratori e dalla volontà ... statoquotidiano.it Gli operai comprano l’azienda in crisi: così è rinato il sogno della fabbrica Coopla a ManfredoniaDopo la decisione dell'Ue di vietare la produzione di stoviglie monouso in plastica, la Dopla entrò in una crisi irreversibile che, nel 2023, portò al licenziamento dei 67 dipendenti. La rinascita è ... bari.repubblica.it