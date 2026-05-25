Oggi a Manfredonia è stata inaugurata la nuova Cooperativa Green, nata dall’intervento degli operai che hanno salvato la fabbrica. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la presenza di lavoratori, rappresentanti locali e alcuni cittadini. La cooperativa si occupa di produzione e servizi nel settore ambientale, e rappresenta il risultato di un progetto condiviso per mantenere attiva l’attività industriale nel territorio.

Oggi, 25 maggio 2026, Manfredonia ha scritto un'importante pagina di riscatto e coraggio. Alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è stata ufficialmente inaugurata nella zona industriale, in via Camillo Olivetti la Coopla Green, la nuova realtà industriale nata dalle ceneri della ex Dopla. Protagonisti assoluti di questa giornata sono i dipendenti, che si sono rifiutati di arrendersi alla chiusura e all'obbligo di dover lasciare la propria terra per cercare un futuro altrove. Di fronte al licenziamento, gli ex operai hanno deciso di mettersi in discussione e rischiare in prima persona: unendo le forze attraverso un'operazione di workers buyout (in collaborazione con Legacoop), hanno rilevato l'azienda e si sono reinventati imprenditori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Manfredonia, gli operai salvano la fabbrica: inaugurata oggi la Coopla Green

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