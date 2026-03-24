Referendum giustizia a Fiumicino vince il No | la mappa del voto da nord a sud

Fiumicino, 24 marzo 2026 – Sul referendum sulla giustizia, il dato nazionale si riflette anche a Fiumicino, dove il No prevale nel complesso del territorio comunale. Ma il voto non restituisce un quadro uniforme. Al contrario, i risultati definitivi del Ministero dell’Interno mostrano un Comune attraversato da differenze territoriali marcate, con un blocco più compatto tra Isola Sacra e Fiumicino centro, orientato contro la riforma, e alcune aree del nord dove il Sì cresce. In questo scenario, il caso più evidente è però quello di Fregene, che si distingue come una vera eccezione politica. L’affluenza complessiva nel Comune si è attestata su livelli significativi, con valori generalmente compresi tra il 54% e il 59%, ma anche su questo fronte non sono mancate differenze tra le diverse località. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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