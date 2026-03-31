Nel panorama sportivo italiano si registra un cambiamento significativo: atleti di varie discipline, tra cui tennis, automobilismo, atletica, nuoto, volley e sport invernali, ottengono risultati positivi in molte competizioni, mentre calcio, basket e ciclismo affrontano difficoltà e risultati inferiori rispetto al passato. Questo scenario evidenzia una differenza tra le discipline che avanzano e quelle che mostrano segnali di rallentamento.

la rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti e ai grandi temi della settimana sportiva. È stato emozionante leggere quanto ha scritto Sinner, pennarello in mano, sulla telecamera subito dopo avere conquistato il Master 1000 di Miami: Bez, Kimi, Italia. Un messaggio che è partito dal cuore di un campione e si è diffuso in tutto il mondo; un messaggio che ha racchiuso il sentimento di tutti noi, fortunati a vivere una domenica meravigliosa tra Formula 1, MotoGP, tennis. Dall’alba di Antonelli alla notte di Jannik, passando per la tardissima serata di Bezzecchi, lo sport italiano ha lasciato una traccia profonda di sé in ogni angolo del pianeta e in tante discipline differenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hanno ribaltato l'Italia: vince ovunque tranne dove vinceva prima

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