La mappa dei soldi | da Udine partono 65 milioni di euro all' anno verso altri paesi vi raccontiamo quali

Ogni anno, circa 65 milioni di euro vengono trasferiti da Udine verso altri paesi. La città si distingue come centro principale di produzione e popolazione del Friuli Venezia Giulia, con settori che includono manifattura, agricoltura e servizi. I flussi di denaro rappresentano i trasferimenti economici effettuati dall’area verso l’estero o altre regioni italiane. I dati evidenziano la rilevanza economica di Udine nel sistema regionale e nel panorama nazionale.

Udine è il baricentro produttivo e demografico del Friuli Venezia Giulia, rappresentando un territorio diffuso, fatto di manifattura, agricoltura e servizi. È qui che la presenza straniera assume soprattutto la forma meno raccontata nei grandi slogan, ma decisiva nella quotidianità di aziende e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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