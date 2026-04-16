Stipendio vs affitto | la regola del 30% è saltata La mappa dei quartieri e dei paesi per chi guadagna 1.300 euro

Negli ultimi mesi, i costi dell’affitto nella capitale sono aumentati notevolmente, con un prezzo medio di circa 964 euro per un appartamento di 45 metri quadrati. Questa cifra supera di gran lunga la regola del 30% dello stipendio, che molti considerano il limite massimo di sostenibilità. Per chi percepisce circa 1.300 euro al mese, trovare un alloggio in queste condizioni rappresenta una sfida, e le differenze tra i vari quartieri e i paesi limitrofi si fanno sempre più evidenti.