Stipendio vs affitto | la regola del 30% è saltata La mappa dei quartieri e dei paesi per chi guadagna 1.300 euro
Negli ultimi mesi, i costi dell’affitto nella capitale sono aumentati notevolmente, con un prezzo medio di circa 964 euro per un appartamento di 45 metri quadrati. Questa cifra supera di gran lunga la regola del 30% dello stipendio, che molti considerano il limite massimo di sostenibilità. Per chi percepisce circa 1.300 euro al mese, trovare un alloggio in queste condizioni rappresenta una sfida, e le differenze tra i vari quartieri e i paesi limitrofi si fanno sempre più evidenti.
I prezzi dell’abitare nella capitale sono alle stelle. Il costo medio dell’affitto di un appartamento da 45 metri quadrati nel territorio comunale si aggira sui 964 euro. Ma quanto questi prezzi sono più cari rispetto ad altre aree della città metropolitana (l’ex provincia romana) o del Lazio.🔗 Leggi su Romatoday.it
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