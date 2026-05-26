Un nuovo controllore è stato incaricato di supervisionare gli sfalci del verde pubblico. La manutenzione aveva suscitato polemiche per la frequenza e la qualità degli interventi. Il dottore in agronomia, nominato direttore di esecuzione, ha il compito di garantire il rispetto del contratto. Le contestazioni riguardano principalmente ritardi e interventi insufficienti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le modalità di intervento o i tempi di risoluzione.

Montecatini Terme, 26 maggio 2026 – Matteo Nerli, dottore in agronomia, è il nuovo direttore di esecuzione del contratto della manutenzione del verde pubblico in città. Il professionista entra in servizio oggi e dovrà subito affrontare una questione legata a ritardi di intervento per sistemare situazioni rimaste difficili durante il passaggio dell’incarico. L’amministrazione prospettava che tutto fosse risolto entro il 15 maggio, ma in questi giorni alcuni cittadini hanno fatto segnalazioni in merito ad alcune aree in attesa di intervento. Luca Bini, assessore all’ambiente, garantisce un intervento rapido per fare il punto della situazione. “Domani (oggi per chi legge ndr) – spiega – abbiamo in programma una riunione con il direttore dell’esecuzione dei lavori e faremo il punto per capire il motivo della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La manutenzione del verde: ancora polemiche sugli sfalci, al lavoro il nuovo controllore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manutenzione del verde pubblico, Cattolica si prepara alla Pasqua tra fioriture e sfalciA Cattolica è partito il primo ciclo di lavori di manutenzione del verde pubblico curato da Geat Srl.

Manutenzione del verde e viabilità, operai al lavoroA febbraio, gli operai del Comune di Bagno di Romagna hanno lavorato principalmente sulla viabilità e sulla cura del verde nelle zone urbane e nelle...

Temi più discussi: Manutenzione del verde in viale Margherita di Savoia. Dichiarazione assessore Alongi; Melito, affidata la manutenzione del verde pubblico: aggiudicato l’appalto triennale; Perugia, al via la manutenzione del verde pubblico: la mappa dei lavori; Pontedera, affidata la manutenzione del verde pubblico: intervento da circa 24 mila euro per le piante in vaso.

La manutenzione del verde: ancora polemiche sugli sfalci, al lavoro il nuovo controlloreSartoni (FdI) affonda: Entro il 15 maggio tutto sistemato? L’erba è più alta dei cespugli.... Oggi entra in carica l’agronomo Nerli, riunione in Comune per pianificare gli interventi ... lanazione.it

Avviso modifica alla viabilità (Ord. n. 181/2026) Manutenzione del verde in Piazza Ungaretti News completa al link comune.marino.rm.it/novita/avvisi/… x.com

La manutenzione del servizio live è iniziata reddit

Scicli manutenzione verde: scerbatura in città e borgateScicli, interventi di scerbatura e manutenzione del verde in città e borgate come Donnalucata e Sampieri, secondo Forza Italia ... quotidianodiragusa.it