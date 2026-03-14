Manutenzione del verde pubblico Cattolica si prepara alla Pasqua tra fioriture e sfalci

A Cattolica è partito il primo ciclo di lavori di manutenzione del verde pubblico curato da Geat Srl. La città si sta preparando alla Pasqua con interventi di risistemazione che coinvolgono parchi, giardini, aiuole, rotatorie, viali, scuole, monumenti e trespoli lungo le vie principali. Gli interventi si concentrano su sfalci, piantumazioni e pulizia delle aree verdi cittadine.

Lunedì partono gli sfalci e diserbi su un’area totale di circa 400.000 metri quadrati. Entro Pasqua finirà il primo ciclo di interventi manutentivi della zona turistica Al via il primo ciclo di attività di manutenzione del verde pubblico a cura di Geat Srl. Cattolica si prepara alla Pasqua con il piano di risistemazione di parchi, giardini, aiuole, rotatorie, viali, scuole, monumenti, trespoli lungo le vie della città. Gli interventi sono partiti dal Lungomare e interesseranno progressivamente tutta Cattolica. Sarà avviata inoltre anche la sostituzione delle fioriture stagionali, con la piantumazione di nuove essenze primaverili che andranno a sostituire quelle invernali, contribuendo a rinnovare e valorizzare il decoro urbano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Riccione si prepara alla Pasqua: al via la manutenzione straordinaria del verde in tutta la cittàPartito il primo ciclo di manutenzione del verde pubblico a cura di Geat: interventi dalla zona mare, con nuove fioriture primaverili, ai quartieri... Manutenzione del verde pubblico a Torrione: l'intervento prosegueProsegue il programma biennale di manutenzione delle alberature cittadine cominciato a settembre scorso. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manutenzione del verde pubblico... Temi più discussi: Proseguono i lavori di manutenzione del verde pubblico: martedì 10 e mercoledì 11 marzo modifiche alla viabilità in via Sestini; Manutenzione del verde: il punto sulle potature in città; Nuovo Accordo quadro per la manutenzione della città; Manutenzione del verde in via Tinari: modifiche alla viabilità per il 12 marzo / Avvisi / Novità / Homepage. Cattolica: manutenzione del verde pubblico, la Regina si prepara alla PasquaAl via il primo ciclo di attività di manutenzione del verde pubblico a cura di Geat Srl. Cattolica si prepara alla Pasqua con il piano di risistemazione di ... chiamamicitta.it Manutenzione del verde pubblico 2026 In evidenzaGli interventi del Comune di Bomporto e gli appuntamenti con i volontari. Prenderà avvio lunedì 16 marzo il calendario 2026 degli sfalci del verde pubblico a Bomporto, programmato nell’ambito dell’int ... gazzettadellemilia.it Manutenzione del verde, il Comune di Chiavari apre un bando di gara. Suddiviso in quattro lotti con accordo annuale per ciascuno di essi, rinnovabile fino al massimo di quattro stagioni per un importo di 1.094.000 euro, Iva esclusa. Obiettivo di Palazzo Bianc - facebook.com facebook #A1 #RomaNapoli #lavori notturni di #manutenzione del verde 12 - 13 #marzo fascia oraria 21:00 - 6:00 chiuso svincolo #Ceprano in entrata e in uscita entrambe le direzioni Percorsi alternativi shorturl.at/CE3Hn @WazeLazio #viabiliLAZ x.com