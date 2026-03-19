Manutenzione del verde e viabilità operai al lavoro

A febbraio, gli operai del Comune di Bagno di Romagna hanno lavorato principalmente sulla viabilità e sulla cura del verde nelle zone urbane e nelle frazioni. Le attività hanno riguardato interventi di manutenzione e riparazione lungo le strade e nelle aree pubbliche del territorio comunale. Le operazioni sono state svolte da squadre dedicate, impegnate a garantire sicurezza e decoro nelle diverse zone della città e delle frazioni.

Nel mese di febbraio le attività degli operai del Comune di Bagno di Romagna, all’interno dei centri abitati e delle frazioni, si sono concentrati in specie sulla viabilità e sulla manutenzione del verde. Un’alta percentuale di attività riguarda la manutenzione degli spazi pubblici. Lo comunicano ai cittadini il sindaco, Enrico Spighi, e l’assessora ai Lavori Pubblici, Silvia Alessandrini: "Per il verde pubblico si è provveduto a intensificare le attività di manutenzione del verde nei giardini, oltre alla sistemazione delle alberature. Sono iniziate, altresì, le potature nei centri abitati di San Piero e Bagno, abbinati ad alcuni interventi mirati di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria in alcune aree. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione del verde e viabilità, operai al lavoro Articoli correlati Manutenzione stradale e valorizzazione del verde pubblico, così Balanzano guarda al futuroManutenzione stradale, valorizzazione del verde pubblico e un nuovo percorso vita fruibile per tutta la comunità. Manutenzione del verde, al via l'abbattimento degli alberi: "Massimo 10 giorni di lavori"l Comune di Terre del Reno informa che a partire da lunedì 2 prenderanno il via i lavori di abbattimento delle alberature lungo Corso Roma, a... Tutti gli aggiornamenti su Manutenzione del verde e viabilità... Temi più discussi: Proseguono i lavori di manutenzione del verde pubblico: martedì 10 e mercoledì 11 marzo modifiche alla viabilità in via Sestini; Nuovo Accordo quadro per la manutenzione della città; Manutenzione del verde a Chiavari, appalto per un quadriennio; Lavori di manutenzione nei giardini e parchi in città. Manutenzione del verde e viabilità, operai al lavoroNel mese di febbraio le attività degli operai del Comune di Bagno di Romagna, all’interno dei centri abitati e ... ilrestodelcarlino.it FOGGIA ORBITALE Foggia, manutenzione del verde sull’orbitale: incarico da oltre 170mila euro alla FavellatoL’intervento riguarda il primo lotto funzionale della grande arteria stradale e sarà gestito tramite accordo quadro con affidamento diretto ... statoquotidiano.it Il sindaco punta il dito contro la mancanza di manutenzione sul territorio: «Ci sono interi apparati regionali che le pagine del vocabolario con le parole "prevenzione” e “presidio” le hanno strappate». E aggiunge: «Per gli interventi che facciamo in sostituzione - facebook.com facebook #A91 #RomaFiumicino fino al #21marzo manutenzione del piano viabile #carreggiata ridotta tra #ViaIsaccoNewton e #Aeroporto di #Fiumicino in funzione delle lavorazioni entrambe le direzioni fascia oraria 21:30 - 6:00 @WazeLazio #viabili x.com