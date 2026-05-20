Per la manifattura un 2026 stabile
L'industria manifatturiera italiana si prepara a un 2026 considerato stabile, nonostante le tensioni geopolitiche e l'aumento dei prezzi dell'energia legato alla regione del Medio Oriente. I dati mostrano che il settore ha mantenuto una certa resistenza anche in un periodo segnato da crisi internazionali e fluttuazioni sui mercati energetici. Le aziende del settore continuano a operare con una certa continuità, cercando di adattarsi alle nuove sfide senza registrare grandi variazioni nella produzione.
Nonostante le tensioni geopolitiche e il nuovo shock energetico legato al Medio Oriente, l'industria italiana conferma una sorprendente capacità di tenuta. È il quadro che emerge dall'analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia, secondo cui nel 2026 il manifatturiero manterrà il fatturato sui livelli record del 2025, con un giro d'affari complessivo destinato a salire a 1.168 miliardi di euro a prezzi correnti. A pesare sono soprattutto le conseguenze della crisi nell'area del Golfo e la chiusura dello stretto di Hormuz, che ha riacceso la volatilità sui prezzi dell'energia. Eppure, secondo Gregorio De Felice (in foto), chief economist di Intesa Sanpaolo, i mercati mostrano ormai "una crescente capacità di assorbire gli shock geopolitici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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