Per la manifattura un 2026 stabile

L'industria manifatturiera italiana si prepara a un 2026 considerato stabile, nonostante le tensioni geopolitiche e l'aumento dei prezzi dell'energia legato alla regione del Medio Oriente. I dati mostrano che il settore ha mantenuto una certa resistenza anche in un periodo segnato da crisi internazionali e fluttuazioni sui mercati energetici. Le aziende del settore continuano a operare con una certa continuità, cercando di adattarsi alle nuove sfide senza registrare grandi variazioni nella produzione.

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Nonostante le tensioni geopolitiche e il nuovo shock energetico legato al Medio Oriente, l'industria italiana conferma una sorprendente capacità di tenuta. È il quadro che emerge dall'analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia, secondo cui nel 2026 il manifatturiero manterrà il fatturato sui livelli record del 2025, con un giro d'affari complessivo destinato a salire a 1.168 miliardi di euro a prezzi correnti. A pesare sono soprattutto le conseguenze della crisi nell'area del Golfo e la chiusura dello stretto di Hormuz, che ha riacceso la volatilità sui prezzi dell'energia. Eppure, secondo Gregorio De Felice (in foto), chief economist di Intesa Sanpaolo, i mercati mostrano ormai "una crescente capacità di assorbire gli shock geopolitici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Per la manifattura un 2026 stabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RECENSIONE (2026) : MANIFATTURA BERNINA Variform 1500H. DETTAGLI Sullo stesso argomento Ex Manifattura a Legnano, la Soprintendenza boccia le torri del piano di recupero ManifatturaLegnano (Milano) – Tutto da rifare? Forse tutto no, ma sono davvero numerose le critiche che la Soprintendenza di Milano ha espresso a proposito del... Edge federato: l’Italia ridefinisce la manifattura nel 2026Le imprese italiane stanno anticipando l’integrazione continentale attraverso lo sviluppo di un’infrastruttura di calcolo periferico federato,... La manifattura verso un 2026 con fatturato stabile a 1.168 miliardi. L'analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia. Nell'orizzonte al 2030 in crescita all'1% #ANSA x.com Per la manifattura un 2026 stabileNonostante le tensioni geopolitiche e il nuovo shock energetico legato al Medio Oriente, l'industria italiana conferma una sorprendente capacità di tenuta. È il quadro che emerge dall'analisi di Intes ... ilgiornale.it Hai in mente una classe Canon per il tuo WoL? reddit La manifattura verso un 2026 con fatturato stabile a 1.168 miliardiL'industria manifatturiera italiana chiuderà il 2026 con un fatturato stabile a prezzi costanti (+0,2%). Nell'orizzonte al 2030 il manifatturiero italiano si posizionerà su un sentiero di moderata cre ... rainews.it