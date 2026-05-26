La maglietta “Foxes” di Kurt Cobain è in asta presso Julien’s Auctions e si chiuderà venerdì 29 maggio. La maglietta, indossata dall’artista nel 1993 durante uno shooting con il fotografo Anton Corbijn, è stata messa all’asta da Patty Schemel delle Hole.

La maglietta del film Foxes appartenuta a Kurt Cobain, indossata durante uno shooting del 1993 con il fotografo e regista Anton Corbijn, è attualmente all’asta, che si concluderà venerdì 29 maggio, presso Julien’s Auctions. Si stimava che la T-shirt potesse essere venduta tra i 4.000 e i 6.000 dollari, ma le offerte hanno già superato gli 8.000 dollari. Il capo d’abbigliamento, che riporta il logo del lungometraggio del 1980, con una giovane Jodie Foster, è stata messa in vendita da Patty Schemel, batterista storica delle Hole. Il frontman dei Nirvana le aveva regalato la maglia all’inizio degli anni Novanta. «Cobain e Schemel erano amici... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La maglietta “Foxes” di Kurt Cobain è stata messa all’asta da Patty Schemel delle Hole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alana Moodie and Gary ! Kurt another daughter Ashlyn and Gary can Request X-rays of Kurt Cobain pt 1

Notizie e thread social correlati

Melissa Auf Der Maur e Billy Corgan prendono le difese di Courtney Love: “È stata lei a ispirare i testi di Kurt Cobain”Melissa Auf Der Maur e Billy Corgan hanno commentato il ruolo di Courtney Love nella musica, affermando che è stata lei a ispirare i testi di Kurt...

Quando la famiglia “rovina” l’artista: i casi di Britney Spears, Kurt Cobain e Amy WinehouseMolti artisti hanno vissuto momenti difficili legati alla presenza o all’assenza di sostegno familiare.

Si parla di: Patty Schemel mette all'asta una famosa maglietta di Kurt Cobain.

La maglietta Foxes di Kurt Cobain è stata messa all’asta da Patty Schemel delle HoleLa maglietta del film Foxes appartenuta a Kurt Cobain, indossata durante uno shooting del ... msn.com

Patty Schemel mette all'asta una famosa maglietta di Kurt Cobain25 mag 2026 - L'ex batterista delle Hole è in possesso della maglietta immortalata in una nota foto dei Nirvana ... rockol.it