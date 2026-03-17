Melissa Auf Der Maur e Billy Corgan hanno commentato il ruolo di Courtney Love nella musica, affermando che è stata lei a ispirare i testi di Kurt Cobain. I due artisti hanno anche parlato dell’influenza che questa ha avuto sulle loro carriere, sottolineando il suo contributo nel panorama musicale. Nessuna altra informazione o opinione viene aggiunta nel loro intervento.

Melissa Auf Der Maur e Billy Corgan hanno parlato dell’influenza che Courtney Love ha avuto sulla scrittura dei testi di Kurt Cobain e l’impatto sulle carriere di entrambi. La bassista delle Hole ha incontrato il frontman degli Smashing Pumpkins nel suo podcast, The Magnificent Others, ed ha parlato dell’influenza che la sua ex compagna di band ha avuto sugli artisti che la circondavano, così come dell’idea sbagliata che suo marito, Kurt Cobain, abbia scritto gran parte della sua musica. Nell’intervista, i due hanno ripensato a come, come la maggior parte delle band alt-rock degli anni ’90, le Hole abbiano visto la loro fama salire alle stelle dopo l’enorme successo del successo dei Nirvana del 1991 Nevermind, ma siano stati anche accusati che Cobain fosse la mente dietro il loro secondo album Live Through This del 1994. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Melissa Auf Der Maur e Billy Corgan prendono le difese di Courtney Love: “È stata lei a ispirare i testi di Kurt Cobain”

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