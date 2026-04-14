Molti artisti hanno vissuto momenti difficili legati alla presenza o all’assenza di sostegno familiare. In alcuni casi, le relazioni con i familiari hanno influito sulla loro vita personale e sulla carriera, contribuendo a creare tensioni o problemi. Tra le storie più note ci sono quelle di alcuni musicisti e cantanti che hanno affrontato problemi legati alla sfera familiare, con conseguenze spesso pubbliche e dolorose.

La vita di un artista non è mai facile e il sostegno della famiglia può essere importante. Ci sono artisti che lo hanno sempre avuto, ma altri invece no. Emblematico il caso di Britney Spears. Era il 2021 quando scoppiò il caso: Britney era sotto conservatorship del padre. La cantante di Baby one more time, infatti, dal 2008 non era più libera di gestire il suo patrimonio e sé stessa, a causa della decisione di un giudice. Tutto fu affidato al padre Jaime. Perché? A causa del suo esaurimento nervoso. E così per ben tredici anni Britney è stata sotto tutela del padre. Ed è solo nel 2021, anche grazie ai fan che hanno fondato il movimento FreeBritney, che questo retroscena è venuto alla luce.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quando la famiglia “rovina” l’artista: i casi di Britney Spears, Kurt Cobain e Amy Winehouse

Leggi anche: “Da dove c***o salta fuori quella mela?”: Britney Spears meravigliata per la scultura alla Stazione Centrale di Milano. L’artista Pistoletto risponde con ironia

Britney Spears sulla Mela Reintegrata davanti alla Stazione Centrale di Milano: «Da dove salta fuori?». E l'artista rispondeBritney Spears, che dal 2021 è libera dalla conservatorship, però, sembra aver pensato a un fotomontaggio, o magari una trovata dell’intelligenza...