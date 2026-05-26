La magia rosa accende anche la provincia di Bergamo | mercoledì il Giro d’Italia attraversa la Bassa e il Sebino

Mercoledì, il Giro d’Italia attraverserà la provincia di Bergamo, passando per le zone della Bassa e del Sebino. La corsa ciclistica, che si svolge ormai da anni in questa regione, prevede il transito di vari tratti lungo il percorso. L’evento coinvolge diverse località e si svolge in un contesto di grande attenzione pubblica. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario sportivo della zona.

Una tradizione che, in un modo o nell’altro, continua sempre: quella tra Bergamo e il Giro d’Italia. Non ci sarà un arrivo di tappa sul Sentierone come accaduto nel 2023 con la vittoria dell’americano Brandon McNulty, ma anche quest’anno la corsa rosa tornerà comunque a colorare le strade della provincia. Mercoledì 27 maggio, infatti, la tappa numero 17, quella che porterà il gruppo da Cassano d’Adda ad Andalo, attraverserà la Bergamasca per circa quaranta chilometri, riportando lungo le strade della Bassa tutto il fascino del Giro. Un passaggio breve ma sufficiente per trasformare ancora una volta il territorio in una festa popolare fatta di striscioni rosa, famiglie a bordo strada e paesi pronti ad accogliere la corsa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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