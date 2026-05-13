Giro d’Italia strade e scuole chiuse a Napoli e provincia per la carovana rosa

Domani Napoli si prepara ad accogliere la carovana rosa del Giro d’Italia 2026, con le strade e alcune scuole della provincia chiuse temporaneamente in vista dell’arrivo della corsa ciclistica. La città si trasformerà in un grande circuito all’aperto, mentre si attende il passaggio dei ciclisti lungo il percorso previsto. Le autorità hanno comunicato le chiusure e le restrizioni per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e dei cittadini.

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A Napoli è tutto pronto per l’arrivo del Giro d’Italia 2026, con la città che domani si trasformerà in un grande circuito a cielo aperto per accogliere la carovana rosa. La tappa attraverserà l’area orientale fino al lungomare, con arrivo previsto in piazza Plebiscito dopo il passaggio su via Marina, via Colombo e via Acton. Per consentire lo svolgimento della corsa scatterà un imponente piano traffico: numerose strade resteranno chiuse tra il pomeriggio e la serata del 14 maggio, soprattutto lungo il percorso di gara e nell’area del centro storico e del lungomare. Stop anche alla sosta in molte zone della città, con modifiche ai trasporti pubblici e percorsi alternativi predisposti dal Comune.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giro d’Italia, strade e scuole chiuse a Napoli e provincia per la carovana rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia, strade e scuole chiuse a Napoli e provincia per la carovana rosa Notizie correlate Giro d'Italia 2026 a Napoli, scuole chiuse in provincia: l'elenco di tutti i comuniIl 14 maggio 2026 il Giro d'Italia farà tappa a Napoli, per la quinta volta consecutiva la corsa rosa arriva in città. Giro d’Italia a Napoli 2026, scuole chiuse il 14 maggio in alcuni comuni della provinciaScuole chiuse in diversi comuni della provincia di Napoli giovedì 14 maggio per il passaggio del Giro d'Italia. Temi più discussi: Domenica 17 maggio il Giro d’Italia a Cervia: dalle 10 alle 13 chiuse le strade del percorso.; Giro d’Italia, la viabilità a Potenza; Il Giro d’Italia arriva in Appennino: strade chiuse, orari e navette; Giro d’Italia, il piano del traffico previsto per martedì 12 maggio. #GirodItalia Tappa 5 da Praia a Mare a Potenza. Frazione da oltre 200km, con ben 4mila mt di dislivello, strade strette, e pioggia. Radiocronaca dalle 16.30 in Sulle strade del Giro raiplaysound.it/radio1 La #TecnoTappa di @shalafi81 e Giovanni Viscont x.com Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria - reddit.com reddit Giro d’Italia Napoli 2026, ordinanza piano traffico: strade chiuse da Gianturco al Lungomare giovedì 14 maggioPer consentire il passaggio della carovana ciclistica, sono stati istituiti i seguenti principali divieti di circolazione: * Dalle ore 14:00 alle 18:30 del 14 maggio: Chiusura totale al traffico veico ... fanpage.it Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Paestum-Napoli: percorso, orari, tvSi riparte da una giornata di sostanziale tranquillità prima dell'inizio di un fine settimana destinato a concludersi con il primo significativo scossone ... oasport.it