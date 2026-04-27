Il Giro d' Italia attraversa il Ravennate | l' attesa per la corsa rosa e le modifiche alla viabilità
Nell'ambito del Giro d'Italia, si annuncia il passaggio della corsa nel territorio ravennate, coinvolgendo sia la gara maschile che quella femminile. La carovana rosa attraverserà diverse località della provincia, portando modifiche temporanee alla viabilità e ai servizi di trasporto. La tappa femminile si concluderà in città, mentre la corsa maschile proseguirà lungo un percorso che interesserà varie zone del territorio.
C'è grande attesa in tutta la provincia per il passaggio del Giro d'Italia. La Carovana rosa attraverserà infatti gran parte del territorio ravennate, non solo con la corsa maschile, ma anche con la tappa del Giro d'Italia Women che arriverà proprio in città. Due appuntamenti ricchi di fascino.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Three weeks. A thousand stories. One legend. It’s not just a race — it’s a story that changes every day, yet always speaks the same language: the language of dreams. It’s the Giro d’Italia. Don’t miss a single stage. Follow the Corsa Rosa on HBO Max. Tre x.com