Nel Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, un’auto di un ricercatore dell’Università di Sassari e una foto-trappola utilizzata per il monitoraggio ambientale sono state vandalizzate. Entrambi i dispositivi sono stati distrutti da ignoti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali indagini o motivazioni dietro il gesto.

L’auto di un ricercatore dell’Università di Sassari e una foto-trappola installata per il monitoraggio ambientale sono stati danneggiati dai vandali nel territorio del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Il gesto vandalico, che ha colpito direttamente gli strumenti necessari alla tutela della biodiversità, ha scatenato la reazione immediata della Regione Sardegna. Gli attacchi non riguardano solo oggetti materiali, ma colpiscono il cuore della ricerca scientifica condotta sul campo. In questo scenario di tensione, l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, ha espresso la piena solidarietà dell’intera Giunta regionale verso il ricercatore universitario vittima dell’episodio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Maddalena, sabotati i ricercatori: auto e foto-trappola distrutte

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