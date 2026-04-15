Incubo spaccate in zona Fiera | Usciamo dall' ufficio e troviamo le auto distrutte | FOTO

Nella zona della fiera di Bologna, diversi residenti e lavoratori hanno segnalato di aver trovato le proprie auto danneggiate con i finestrini rotti dopo essere usciti dai loro luoghi di lavoro. Le segnalazioni si sono fatte più frequenti negli ultimi tempi, generando preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando sugli episodi e stanno verificando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona.

Uscire dall’ufficio e trovare la propria macchina con i finestrini rotti è il timore che ultimamente si è diffuso tra molte delle persone che lavorano nella zona della fiera di Bologna. Il pensiero intrusivo si fa spazio ormai quotidianamente tra un meeting e una consegna, soprattutto perché gli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Ancora spaccate e ‘topi’ d’auto. Tra le vittime pure due esercentiI topi d’auto continuano a imperversare in diversi quartieri della città: spaccano i finestrini e talvolta salgono sui mezzi per cercare soldi e... Leggi anche: "Strada delle Dogane è un incubo, si rischiano incidenti e di distruggere l'auto": la segnalazione | FOTO