La Lega soddisfatta per il risultato di Colantonio | Ora faremo tutte le valutazioni necessarie per il futuro di Chieti

La Lega Abruzzo si dice soddisfatta dei risultati alle elezioni amministrative di Chieti, con il candidato sindaco Mario Colantonio che si è piazzato al terzo posto con il 4% dei voti. La formazione annuncia che verranno fatte tutte le valutazioni necessarie per il futuro della città. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sulle strategie successive.

La Lega Abruzzo si dice soddisfatta del risultato ottenuto alle elezioni amministrative di Chieti con il candidato sindaco Mario Colantonio collocatosi al terzo posto con 4.304 voti, pari al 16,64%."Le elezioni amministrative di Chieti e Avezzano (dove con il candidato sindaco Giovanni Di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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