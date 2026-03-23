Referendum, scatto del No. Ecco le prime reazioni Galeazzo Bignami, capogruppo alla camera (Fratelli d'Italia) e viceministro alle Infrastrutture «E' da accettare il voto degli italiani, buona notizia l'affluenza. Avevamo il dovere di portare avanti questo provvedimento che avevamo in programma. Abbiamo detto fin dall'inizio che non impattava nel governo questo risultato. Delmastro? Faremo valutazioni, complesso dire che questa vicenda abbia inciso anche se è stato molto sottolineata dalla stampa. Noi abbiamo spiegato nel merito questo provvedimento. La presidente del Consiglio ci ha messo la faccia? Non si è mai sottratta da una battaglia politica, ci mette sempre la faccia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Referendum, s'impone il No. Le reazioni. Bignami: «Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni». Ricci: «Sconfitta storica per la Meloni, è cambiata l'aria»

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, scatto del no. Le prime reazioni. Bignami: «Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni». Ricci: «Sconfitta storica per la Meloni, è cambiata l'aria»

Leggi anche: Referendum, scatto del no. Le prime reazioni. Bignami: «Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni»

Altri aggiornamenti su Caso Delmastro

Delmastro a Verbania per il sì al referendum ma evita le domande sul caso del ristoranteHa evitato le domande dei giornalisti ed è entrato subito nella sala del Chiostro di Verbania, che ha raggiunto da un ingresso carrabile laterale. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro De ... ecorisveglio.it

Referendum, scatto del no. Le prime reazioni. Bignami: «Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni». Ricci:...Referendum, scatto del No. Ecco le prime reazioni Galeazzo Bignami, capogruppo alla camera (Fratelli d'Italia) e viceministro ... msn.com