La laurea in filosofia la droga dal Perù Chi è il ' Lupo' il broker capace di uccidere tradito dal figlio

Nel sottobosco criminale che collega i lotti del Trullo e di Corviale con le ville del litorale laziale, c'è un nome che incute rispetto e timore in egual misura: Stefano Frignani, per tutti 'Lupo'. Non è il classico criminale da strada. È una figura atipica, descritta dai collaboratori di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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