Un uomo proveniente dal Perù si trova davanti a un processo a Macherio, in Brianza, dopo aver ucciso la sua ex compagna in un casolare abbandonato lo scorso luglio. L’accusa sostiene che abbia strangolato a mani nude la donna, di 33 anni, lasciando due figli di 17 e 13 anni orfani. La vicenda è stata scoperta e portata all’attenzione delle autorità circa otto mesi fa.

Macherio (Monza Brianza), 8 marzo 2026 - Otto mesi fa, lo scorso luglio, ha ucciso in un casolare abbandonato a Macherio, strangolandola a mani nude, la sua ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, una 33enne da cui ha avuto d ue figli di 17 e 13 anni ora rimasti orfani. Poi ha postato sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta "Verdadero amor", il "vero amore". Omicidio volontario aggravato e stalking. Ora è arrivata la resa dei conti con la giustizia per Alexander Vilcherres Quilla, peruviano di 33 anni, che venerdì prossimo, 13 marzo, sarà chiamato al processo davanti alla Corte di Assise di Monza e rischia la condanna all'ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Perù alla Brianza per uccidere la ex: l’ora della verità per Alexander Vilcherres Quilla, rischia l’ergastolo

