Un uomo proveniente dal Perù ha richiesto di partecipare a un percorso di giustizia riparativa, un procedimento che coinvolge incontri tra l’autore del reato e le vittime con l’obiettivo di responsabilizzarlo e favorire il ricostruzione dei rapporti sociali. La richiesta arriva nel contesto di un procedimento legale in cui si indaga sul suo coinvolgimento in un episodio in cui avrebbe ucciso l’ex.

Lui ha chiesto di venire ammesso alla giustizia riparativa, che prevede una serie di incontri con le vittime del reato per responsabilizzare l’autore e ricostruire i legami sociali. Un percorso il cui esito positivo può portare a uno sconto sulla pena. Che nel caso di Alexander Vilcherres Quilla, peruviano di 34 anni, parte dall’ergastolo. Perché perseguitava l’ex compagna coetanea e connazionale Geraldine Nuñez Sanchez Yadana e lo scorso luglio l’ha uccisa strangolandola a mani nude, per postare infine sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta "verdadero amor", il "vero amore". Ma l’ipotesi giustizia riparativa dovrà...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Partì dal Perù per uccidere l’ex. L’ipotesi della giustizia riparativa

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