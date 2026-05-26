Il capo della Bce è intervenuta in tv, ribadendo il divieto di scostamenti dal Patto di stabilità e annunciando possibili aumenti dei tassi d’interesse. Ha sottolineato che non ci saranno deroghe e che il rispetto delle regole è prioritario. La sua presenza in trasmissione ha suscitato discussioni sulla politica monetaria e sulla gestione economica europea. Nessuna modifica alle attuali misure è prevista, ha precisato, in risposta a domande sul futuro dei tassi.

Christine Lagarde entra nel salotto di Fabio Fazio come una maestra severa che arriva in classe col registro e la penna rossa. Solo che la classe, stavolta, è l’Italia. Il messaggio è sempre quello: fare i compiti, rispettare le regole e soprattutto non chiedere soldi. La presidente della Bce, che dovrebbe occuparsi di moneta, inflazione e stabilità dell’euro, finisce invece per trasformarsi nella sacerdotessa dell’Europa immaginaria. Quella delle brochure patinate di Bruxelles dove tutti sorridono e pedalano sulle biciclette elettriche sotto le bandiere blu stellate. Nel salotto tv Lagarde ha dipinto il continente come una specie di paradiso in costruzione, una Svizzera gigantesca con i carri armati della Nato parcheggiati dietro le aiuole. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Lagarde va ospite da Fazio per prendere a schiaffi l’Italia

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