Christine Lagarde, presidente della Bce, è stata ospite nel programma di Fabio Fazio domenica 24 maggio. Durante l’intervista, ha commentato le attuali condizioni economiche, affermando che si passa da una crisi all’altra. La Lagarde ha anche risposto a domande sulla politica monetaria, senza fare riferimenti specifici a eventi recenti. La conduttrice ha chiesto chiarimenti sulle prospettive future, mentre Lagarde ha ribadito la volontà di monitorare attentamente l’andamento dei mercati.

Nel salotto di Fabio Fazio sul Nove domenica 24 maggio c'è Christine Lagarde, presidente della Bce che ha preso il testimone da Mario Draghi. "Siamo passati da una crisi all'altra e quando io ho cominciato ad occuparmi del mio compito Mario Draghi mi ha detto: le cose dovrebbero andare abbastanza bene", afferma l'economista francese. Un auspicio tutt'altro che profetico. "Poi un paio di mesi più tardi è arrivato il Covid e l'economia si è bloccata. Poi Putin che ha cominciato a giocare con il prezzo del petrolio e del gas.Poi la guerra contro l'Ucraina, questa guerra illegittima e ingiustificabile. Abbiamo appena visto le immagini di quello che sta succedendo adesso a Kiev e fa veramente paura, è una cosa che continua", elenca Lagarde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lagarde gela Fazio, la gufata clamorosa di Draghi: "Da una crisi all'altra"

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