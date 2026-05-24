Che Tempo Che Fa torna domenica 24 maggio con una puntata speciale che chiude il ciclo annuale del programma in onda su Nove. Fabio Fazio saluta il pubblico con l’ultimo appuntamento della stagione, accompagnato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In scaletta ci sono nomi importanti della politica economica internazionale, ma anche della cultura, del cinema e della cronaca, oltre alla consueta leggerezza del Tavolo, ormai diventato uno dei momenti più riconoscibili del programma. Christine Lagarde a Che Tempo Che Fa. La presenza più importante e istituzionale dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa è quella di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 24 maggio: Christine Lagarde, Pieraccioni e Lino Guanciale da Fabio Fazio

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CHE TEMPO CHE FA - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 3 MAGGIO 2026 SU CANALE 9

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