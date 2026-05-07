Bremer è addio con la Juventus? Questo club potrebbe pagare la clausola rescissoria per il brasiliano Cosa sta succedendo
Il difensore brasiliano potrebbe lasciare la Juventus, con il club che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria. Il Liverpool continua a mostrare interesse per l'acquisto e non ha abbandonato la trattativa. La situazione riguarda ancora le trattative tra le parti, senza conferme ufficiali o dettagli sulle cifre coinvolte. La possibile partenza del giocatore è al centro delle notizie, mentre si attendono sviluppi ufficiali dalle società coinvolte.
Pisilli Juve, Spalletti impressionato dal giocatore della Roma: effettuato un sondaggio. La posizione dei giallorossi Calciomercato Juve: Kolo Muani risorpassa Lewandowski. C’è anche l’ipotesi scambio Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Next Gen, tegola Gunduz: lesione al legamento anteriore del crociato. Il comunicato Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Bremer sta trascinando la Juventus verso l’Europa che conta con una stagione da leader assoluto. I numeri parlano chiaro: con 4 gol e 3 assist, è il difensore centrale più decisivo della Serie A per partecipazioni al gol (7). x.com