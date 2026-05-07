Bremer è addio con la Juventus? Questo club potrebbe pagare la clausola rescissoria per il brasiliano Cosa sta succedendo

Il difensore brasiliano potrebbe lasciare la Juventus, con il club che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria. Il Liverpool continua a mostrare interesse per l'acquisto e non ha abbandonato la trattativa. La situazione riguarda ancora le trattative tra le parti, senza conferme ufficiali o dettagli sulle cifre coinvolte. La possibile partenza del giocatore è al centro delle notizie, mentre si attendono sviluppi ufficiali dalle società coinvolte.

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