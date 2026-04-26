La Roma sta valutando di pagare la clausola rescissoria per Víctor Muñoz, giovane calciatore che si sta distinguendo nella Liga con la maglia dell’Osasuna. La società sarebbe pronta a formalizzare l’offerta per portarlo in Italia durante il prossimo calciomercato. La trattativa sembra in fase avanzata e potrebbe portare all’accordo nelle prossime settimane.

La Roma sembra intenzionata a fare sul serio per Víctor Muñoz, il nuovo talento che sta incantando la Liga con la maglia dell’ Osasuna. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna e rilanciate da Marca, il club capitolino sarebbe pronto a un investimento massiccio, dichiarandosi disposto a versare l’intera somma della clausola rescissoria di 40 milioni di euro per strappare l’attaccante alla concorrenza internazionale. Una mossa decisa che punta a bruciare i tempi, nonostante il complesso intreccio burocratico che lega il calciatore ad altre big spagnole. Il Direttore Sportivo dell’Osasuna, Braulio Vázquez, ha però risposto con estrema fermezza ai primi approcci, inclusa una proposta verbale da 25 milioni di euro avanzata dal Sunderland: “Non siamo disposti ad ascoltare offerte, ci atteniamo esclusivamente alla clausola”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, assalto a Víctor Muñoz: pronta a pagare la clausola

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