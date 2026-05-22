EA Sports ha annunciato il rilascio della nuova carta “Fine di un’era” dedicata a Mohamed Salah, che segna la conclusione di un capitolo importante della sua carriera al Liverpool. L’aggiornamento riguarda la modalità Ultimate Team del videogioco e rappresenta una delle uscite più attese dell’anno. La carta speciale di Salah permette ai giocatori di integrare le sue statistiche più rilevanti, offrendo nuove possibilità di utilizzo all’interno del gioco. La decisione di EA Sports arriva in un momento di transizione per l’attaccante.

Il Re d’Egitto saluta il Liverpool e si prende Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la carta “Fine di un’era” (End of an Era) dedicata a Mohamed Salah. Una versione fantascientifica da 96 OVR che celebra la leggendaria storia d’amore tra l’esterno e i Reds. Si tratta, senza mezzi termini, della SBC più mastodontica mai vista quest’anno: richiede ben 36 sfide per essere completata. Analizziamo dettagli, statistiche ed elenco completo dei requisiti. Ci sono carte destinate a ridefinire il concetto di “fine gioco” (end-game) e la nuova versione speciale di Mohamed Salah rientra di diritto in questa categoria. Con il suo addio definitivo ad Anfield, EA Sports ha voluto omaggiare l’egiziano con un oggetto giocatore semplicemente perfetto, ma dal costo complessivo che metterà a dura prova anche i club più ricchi di fodder. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, END OF AN ERA MOHAMED SALAH: COME SBLOCCARE LA SBC PIÙ MONUMENTALE DELL’ANNO

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