Juventus Retegui torna in Italia | contatti avviati con la Juve

Mateo Retegui, attaccante ex Atalanta e Genoa, potrebbe tornare in Serie A. Secondo Tuttosport, sono stati avviati contatti tra il giocatore e la Juventus. La trattativa riguarda un possibile trasferimento del calciatore in vista della prossima stagione. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali né dettagli aggiuntivi sullo stato delle negoziazioni.

Retegui nuovo nome per l’attacco Tuttosport ha rivelato una clamorosa indiscrezione: il possibile ritorno in Serie A di Mateo Retegui, bomber ex Atalanta e Genoa. Come riportato da TS, Mateo Retegui potrebbe essere nel mirino della Juventus. Ottolini lo conosce bene dal momento che l’italo-argentino è passato in Liguria. Retegui L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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