Per Alisson la Juve deve attendere | silenzio del Liverpool il tempo stringe
Il nome di Alisson è al centro di diverse voci di mercato, con la Juventus che sembra dover attendere una risposta dal Liverpool. Al momento, il club inglese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e il tempo a disposizione si riduce. La trattativa appare più lenta rispetto alle attese, e le notizie si susseguono tra indiscrezioni e aggiornamenti non confermati. La situazione rimane in sospeso senza segnali concreti di sviluppi imminenti.
di Alessio Lento Il nome di Alisson sta rimbalzando sui giornali e nelle chiacchiere da bar del calciomercato bianconero, ma la sensazione di chi segue queste trattative da tempo è che in realtà sia tutto molto più lento di quanto molti vorrebbero far credere. La Juventus ha messo nel mirino il portiere brasiliano del Liverpool, il calciatore sembra desideroso di cambiare aria, ma il vero nodo non è la volontà del giocatore, per la Juve è apparso chiaro da tempo che Alisson è tentatissimo dall’idea di trasferirsi sotto la Mole, con un contratto sul tavolo di due anni più uno opzionale oppure direttamente fino al 2029, bensì il silenzio, pesante, della controparte inglese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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