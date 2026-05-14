Per Alisson la Juve deve attendere | silenzio del Liverpool il tempo stringe

Il nome di Alisson è al centro di diverse voci di mercato, con la Juventus che sembra dover attendere una risposta dal Liverpool. Al momento, il club inglese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e il tempo a disposizione si riduce. La trattativa appare più lenta rispetto alle attese, e le notizie si susseguono tra indiscrezioni e aggiornamenti non confermati. La situazione rimane in sospeso senza segnali concreti di sviluppi imminenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui