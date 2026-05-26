La Juventus ha concluso la stagione fuori dalla zona Champions League e si prepara a partecipare all'Europa League. La squadra ha incontrato difficoltà sul campo, che hanno evidenziato problemi nella gestione del mercato e nella rosa. La delusione riguarda soprattutto l'esito delle competizioni europee, con la squadra che ha mancato l'accesso alla massima competizione continentale. La società valuta ora le strategie future in vista della prossima stagione.

La Juventus si trova costretta a fare i conti con il verdetto del campo al termine di una stagione sportiva deludente, che ha visto la squadra scivolare fuori dalla zona Champions League per doversi accontentare di un posizionamento nella prossima Europa League. Come analizzato in un focus pubblicato da tuttojuve.com, il club torinese paga gli errori compiuti nella gestione delle risorse e nella costruzione della rosa. Nonostante la proprietà non abbia imposto limiti economici e abbia continuato a garantire budget importanti per il mercato, la sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori è che i fondi siano stati utilizzati male, portando a un ridimensionamento complessivo delle ambizioni tecniche e mentali della squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus si interroga sul fallimento europeo: la realtà dell’Europa League mette sotto accusa la gestione del mercato

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