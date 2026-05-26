La Juventus è stata esclusa dalla prossima Champions League, costringendo il club a rivedere le strategie di mercato. La decisione ha portato alla partenza di alcuni giocatori chiave e ha modificato le priorità finanziarie. Tra le trattative in corso, il trasferimento di Khéphren Thuram ha attirato l’attenzione, diventando un caso di mercato. La squadra dovrà adattarsi a un nuovo scenario senza le competizioni europee.

L’esclusione della Juventus dalla prossima Champions League rischia di scatenare un effetto domino pesantissimo sulle strategie di mercato del club bianconero, costretto a ridimensionare i propri piani finanziari e tecnici. La dirigenza di Torino è stata già obbligata a rallentare in modo vistoso alcune importanti operazioni in entrata che erano state pianificate per rinforzare la rosa. Senza gli introiti economici garantiti dalla UEFA e con la perdita del prestigio internazionale della coppa dalle grandi orecchie, la società piemontese non può più permettersi di rincorrere obiettivi di prima fascia, trovandosi nella condizione di dover rivedere l’intera programmazione per la sessione estiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus senza Champions League deve ridisegnare il mercato: addio ai big e Khéphren Thuram diventa un caso di mercato

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