Inter sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren Confessione importante

Marcus Thuram ha lasciato l'Inter e si è trasferito alla Juventus, dove si è riunito al fratello Khephren. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il passaggio tra le due squadre di Serie A. L'addio ai nerazzurri è stato confermato, e il trasferimento è stato finalizzato nelle ultime settimane. La scelta di Thuram ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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