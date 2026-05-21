Mercato Juventus come cambierebbe senza la qualificazione alla prossima Champions League Il piano per l’estate

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro del mercato della Juventus potrebbe subire modifiche significative se la squadra non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Senza questa partecipazione, le risorse disponibili per le operazioni di mercato e le strategie di rafforzamento potrebbero essere riviste, con potenziali ripercussioni sulle scelte di acquisto e cessioni. La squadra potrebbe dover adattare i piani estivi, considerando le nuove possibilità di investimento e le limitazioni finanziarie. La mancata qualificazione potrebbe influenzare anche le trattative con i giocatori in scadenza.

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di Luca Fiore Mercato Juventus, come potrebbe cambiare il calciomercato bianconero senza la Champions League con le strategie che andrebbero ridimensionate. La Juventus affronta un momento determinante per il proprio futuro, dove l’accesso alla Champions League rappresenta uno snodo vitale. Scendere in campo nel torneo principale non è solo questione di blasone, ma un elemento essenziale per la programmazione. Se i bianconeri fallissero il piazzamento tra le prime 4, l’impatto sarebbe devastante. La dirigenza sta seguendo profili di alto livello per tornare a vincere, ma senza questa vetrina convincere i top player a firmare un contratto diventerebbe un’impresa ardua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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