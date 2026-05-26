La Juventus punta Andy Robertson per la fascia sinistra | l’esperienza dello scozzese tra sogni e nodi economici
La Juventus sta valutando l'acquisto di Andrew Robertson per rafforzare la fascia sinistra nella prossima stagione. Il club ha messo nel mirino il difensore del Liverpool, considerandolo un profilo di esperienza utile per la ricostruzione della squadra. La trattativa potrebbe incontrare ostacoli legati a questioni economiche, dato che il calciatore ha un ingaggio elevato e il costo del trasferimento potrebbe essere significativo. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.
La Juventus sta valutando con grande attenzione il profilo di Andrew Robertson per rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione sportiva, individuando nel difensore del Liverpool l’innesto d’esperienza ideale per avviare la ricostruzione tecnica della squadra. Come analizzato nell’approfondimento di Calciomercato.com, l’interesse del club bianconero nasce dalla stringente necessità di coprire una lacuna evidente sulla corsia laterale mancina, dove il rendimento espresso da Andrea Cambiaso nel corso dell’ultimo campionato è stato giudicato decisamente deludente dagli addetti ai lavori. Con il laterale italiano inserito nella... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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