La Juventus punta Andy Robertson per la fascia sinistra | l’esperienza dello scozzese tra sogni e nodi economici

Notizia in breve

La Juventus sta valutando l'acquisto di Andrew Robertson per rafforzare la fascia sinistra nella prossima stagione. Il club ha messo nel mirino il difensore del Liverpool, considerandolo un profilo di esperienza utile per la ricostruzione della squadra. La trattativa potrebbe incontrare ostacoli legati a questioni economiche, dato che il calciatore ha un ingaggio elevato e il costo del trasferimento potrebbe essere significativo. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.