Juve piano Comolli | sei colpi per Spalletti e assalto a Kolo Muani

La Juventus sta pianificando il mercato per la prossima stagione. Luciano Spalletti, nuovo allenatore della squadra, ha chiesto rinforzi e il direttore sportivo Comolli ha preparato un piano con sei acquisti, tra cui l’obiettivo di portare Kolo Muani in bianconero. La società si sta muovendo per rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze del tecnico.

Dopo una stagione altalenante, la Juventus guarda già alla prossima annata, Luciano Spalletti chiede garanzie sul mercato e il direttore sportivo Comolli è pronto ad accontentare l'allenatore bianconero, con sei colpi d'esperienza in lista. Colpi pregiati a costo zero. Date le difficoltà finanziare della Juventus, e il piano di risanamento del bilancio previsto entro il 2027, il ds Comolli non può permettersi di spendere cifre esorbitanti per la squadra, puntando dunque su giocatori in scadenza di contratto, così da rinforzare la squadra con costi contenuti. In lista diversi nomi di esperienza al livello mondiale che quasi certamente non rinnoveranno il loro contratto con le proprie squadre d'appartenenza.