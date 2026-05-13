Kolo Muani torna alla Juve? Si pianifica il summit decisivo | ecco la strategia

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intensificano le discussioni tra il club e l'entourage dell’attaccante francese. Nei prossimi giorni si terrà un incontro importante per definire i dettagli del possibile trasferimento. La società sta lavorando per convincere il calciatore a trasferirsi e ha già preparato alcune proposte contrattuali. La trattativa si svolge con l’obiettivo di portare l’attaccante in squadra nella prossima sessione di mercato.

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Kolo Muani torna alla Juventus #Shorts

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