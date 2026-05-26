Un centrocampista classe 2004 della Juventus Next Gen è stato convocato in Nazionale italiana. La sua presenza nel team giovanile si combina con le ambizioni di entrare in prima squadra. La sua crescita nel settore giovanile e la chiamata in Nazionale rappresentano tappe importanti per il suo percorso professionale. La società si concentra sullo sviluppo di questo talento, considerandolo un elemento chiave per il futuro.

La convocazione nella Nazionale italiana rappresenta l’ultimo traguardo raggiunto da Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 della Juventus Next Gen, che si sta imponendo all’attenzione del calcio professionistico come uno dei talenti più brillanti del vivaio bianconero. Il giovane regista ha sfruttato l’attuale stagione sportiva per completare un percorso di maturazione tattica e caratteriale, dimostrando un’insolita capacità di gestione del pallone e una forte personalità nei momenti complessi della competizione. Questo rendimento costante e di alto profilo non è sfuggito agli osservatori della Federazione, che hanno deciso di premiarlo con la chiamata in azzurro, certificando il valore del lavoro svolto a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus Next Gen si gode l’ascesa di Faticanti: tra Nazionale e sogni in prima squadra c’è un nuovo regista per la Continassa

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JUVENTUS NEXT GEN miniera doro: CHI SALE in Prima squadra e quali SORPRESE la prossima stagione

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