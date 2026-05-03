Pagelle Juventus Next Gen Vis Pesaro | Pagnucco e Faticanti si prendono la scena Macca solido – VOTI

Nella partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen ha affrontato il Vis Pesaro e il Bra. Tra i protagonisti, Pagnucco e Faticanti si sono distinti, mentre Macca ha mostrato solidità in campo. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, con giudizi sui loro apporti durante le gare. La cronaca si concentra sugli interventi e le prestazioni dei singoli in un contesto di alta tensione.

Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Gli aggiornamenti Kalulu dice addio alla Juve in estate? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara. I dettagli Kone Juve, Carnevali svela il futuro del giocatore: «Abbiamo richieste dall’estero. Noi dobbiamo pensare alla migliore soluzione per lui» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Vis Pesaro: Pagnucco e Faticanti si prendono la scena, Macca solido – VOTI Notizie correlate Pagelle Juventus Next Gen Vis Pesaro: brilla Licina all’esordio da titolare VOTIdi Marco BaridonPagelle Juventus Next Gen Vis Pesaro: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 2025/26... Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0 LIVE: Pagnucco porta avanti la Vecchia Signora!Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Bra | La partita; Arena, gol da sogno e ovazione. Tavernelli in doppia cifra. Pattarello la chiude davanti alla sud; Foggia vs Juventus Next Gen: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone C 2024-2025; La partita dal divano: una sconfitta che non cancella il sogno dell’Ascoli. Juventus Next GenPagelle Pianese Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 2025/26 ... juventusnews24.com Juventus Next Gen-Vis Pesaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Brambilla e StelloneTutto pronto al Stadio Giuseppe Moccagatta per il primo turno dei playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro. Il tecnico bianconero Massimo Brambilla conferma il ... tuttojuve.com Pagelle #Juventus #NextGen #Bra I voti ai protagonisti del match x.com Pagelle Juventus Next Gen Bra I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook