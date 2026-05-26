La Juventus fuori dalla Champions non è un fallimento di Spalletti | il duro confronto con la gestione Allegri

Riccardo Trevisani ha commentato che l'eliminazione della Juventus dalla Champions non rappresenta un fallimento di Spalletti, ma una conseguenza della gestione precedente. Ha sottolineato che il confronto tra la squadra attuale e quello passato evidenzia differenze significative. Trevisani ha anche evidenziato come le scelte fatte in passato abbiano inciso sui risultati attuali, precisando che l'esito non può essere attribuito esclusivamente all'allenatore in carica.

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani, in un intervento televisivo sui canali di Sportmediaset, ha analizzato l’operato di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, prendendone parzialmente le difese nonostante il mancato raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Secondo l’opinione del cronista, l’allenatore toscano ha ereditato una situazione complessa e non può essere considerato il principale responsabile del verdetto del campo, specialmente se paragonato ad altre gestioni tecniche che hanno deluso le aspettative in questa stagione. Il commentatore ha sottolineato come la dirigenza debba valutare il percorso complessivo e i miglioramenti strutturali mostrati dalla squadra, anziché soffermarsi esclusivamente sull’obiettivo sfumato nelle ultime giornate di campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Juventus FUORI dalla Champions: il futuro di Spalletti è a rischio

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