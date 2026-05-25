Milan e Juventus si sono eliminate dalla Champions League nella stagione 202526, senza raggiungere la qualificazione minima richiesta. L’allenatore del Milan ha dichiarato di non avere rimostranze nei confronti dei giocatori, mentre l’allenatore della Juventus ha affermato che il carattere non si può insegnare. La stagione si conclude con entrambe le squadre fuori dalla competizione europea.

Condivisione di un fallimento. Milan e Juventus salutano la stagione 202526 senza centrare l’obiettivo (minimo) della Champions League. Rossoneri e bianconeri si lasciano alle spalle un percorso che oggi apre tanti interrogativi per il futuro. A San Siro, dopo la sconfitta contro il Cagliari per 1-2, la squadra di Allegri viene coperta di fischi. Le contestazioni e i pessimi risultati delle ultime settimane sfociano in rabbia e delusione. Nel postpartita l’allenatore analizza così la gara: “Sono dispiaciuto e arrabbiato perché siamo rimasti fuori dalla Champions, dopo la vittoria col Genoa nessuno si sarebbe aspettato una partita del genere. Bisogna accettarlo anche se è un risultato amaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il fallimento di Milan e Juventus. Allegri: “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”. Spalletti: “Il carattere non si insegna”

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MILAN-JUVENTUS 0-0: ALLEGRI E SPALLETTI SI ANNULLANO A VICENDA

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