La Juventus sta considerando di confermare la coppia tecnica composta da Spalletti e Comolli per la prossima stagione. La decisione arriva dopo un campionato caratterizzato da risultati deludenti e poche soddisfazioni per i tifosi. La società punta sulla continuità, valutando se mantenere il team attuale. La scelta sarà comunicata nelle prossime settimane, senza indicazioni ufficiali al momento.

La Juventus si appresta a impostare la prossima stagione calcistica all’insegna della stabilità, malgrado un campionato che ha regalato pochissime gioie ai propri sostenitori. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, il numero uno di Exor, John Elkann, sarebbe orientato a mantenere nei rispettivi ruoli operativi sia l’allenatore Luciano Spalletti sia l’amministratore delegato Damien Comolli. La posizione del tecnico toscano non è in realtà mai apparsa concretamente in discussione nei piani societari, potendo contare su un appoggio totale da parte di tutto l’ambiente juventino; a consolidare lo scenario sono stati i segnali espliciti lanciati dallo stesso allenatore, il quale ha manifestato la chiara intenzione di proseguire il proprio lavoro a Torino, un’apertura che la dirigenza ha accolto con estremo favore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus sceglie la strada della continuità: John Elkann valuta la conferma del blocco Spalletti-Comolli

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