La Juve su Alisson e Robertson per iniziare la rivoluzione | è l'unica condizione posta da Spalletti
La Juventus ha avviato trattative per acquistare Alisson e Robertson. La richiesta del tecnico riguarda esclusivamente questi due giocatori, indicandoli come priorità assolute per la prossima stagione. Le operazioni sono in fase preliminare, senza dettagli sulle cifre o sui tempi. La società si sta muovendo per soddisfare questa richiesta, mentre le trattative continuano a svilupparsi.
La Juve è in pressing su Alisson e Robertson. Due figure che rappresentano una chiara indicazione di Spalletti sui giocatori da prendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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