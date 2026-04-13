Alisson Juventus può iniziare con lui la rivoluzione tra i pali! Cosa ha in mente la dirigenza in vista dell’estate

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta pianificando il mercato in vista dell’estate e ha individuato nel portiere brasiliano il rinforzo principale per la porta. La dirigenza ha deciso di puntare su di lui, lasciando presupporre un possibile addio tra i portieri attuali, tra cui Di Gregorio e Perin. La scelta di rafforzare la squadra tra i pali segue le recenti valutazioni sulla rosa e le esigenze della squadra.

di Luca Fioretti Alisson Juventus, è lui il prescelto: la dirigenza punta tutto sul brasiliano mentre tra Di Gregorio e Perin ci sarà un addio certo. Le indiscrezioni diffuse dalla  Gazzetta dello Sport  delineano uno scenario  estremamente affascinante:  Alisson Becker rappresenta il primissimo e  assoluto obiettivo  per difendere i pali della  Juventus  in futuro.  La dirigenza  ha rotto gli indugi, individuando nel brasiliano il profilo  perfetto e ideale  per garantire sicurezza sul  campo. Il portiere vanta un’esperienza  davvero invidiabile  e porterebbe un tasso tecnico  imprescindibile  per tornare a dominare in ogni competizione. I vertici studiano la formula per presentare un’offerta  convincente  e imbastire un  contratto  irrinunciabile che superi la concorrenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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