La Juventus sta pianificando il mercato in vista dell’estate e ha individuato nel portiere brasiliano il rinforzo principale per la porta. La dirigenza ha deciso di puntare su di lui, lasciando presupporre un possibile addio tra i portieri attuali, tra cui Di Gregorio e Perin. La scelta di rafforzare la squadra tra i pali segue le recenti valutazioni sulla rosa e le esigenze della squadra.

di Luca Fioretti Alisson Juventus, è lui il prescelto: la dirigenza punta tutto sul brasiliano mentre tra Di Gregorio e Perin ci sarà un addio certo. Le indiscrezioni diffuse dalla Gazzetta dello Sport delineano uno scenario estremamente affascinante: Alisson Becker rappresenta il primissimo e assoluto obiettivo per difendere i pali della Juventus in futuro. La dirigenza ha rotto gli indugi, individuando nel brasiliano il profilo perfetto e ideale per garantire sicurezza sul campo. Il portiere vanta un’esperienza davvero invidiabile e porterebbe un tasso tecnico imprescindibile per tornare a dominare in ogni competizione. I vertici studiano la formula per presentare un’offerta convincente e imbastire un contratto irrinunciabile che superi la concorrenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juventus, può iniziare con lui la rivoluzione tra i pali! Cosa ha in mente la dirigenza in vista dell’estate

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