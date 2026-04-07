Nel primo tempo, la squadra ha mostrato una buona prestazione, mentre nella ripresa si è trovata in difficoltà e ha rischiato di subire il pareggio. La partita si è svolta con un andamento altalenante, con momenti di controllo e altri di maggiore pressione avversaria. La squadra ha concluso la partita con segnali contrastanti, evidenziando una prima frazione più convincente rispetto ai secondi 45 minuti.

Torino, 7 aprile 2026 – Aver giocato dopo il Como ha dato uno stimolo in più, ma solo nel primo tempo. Partita a due facce quella della Juventus contro il Genoa, superlativa nei primi quaranta cinque minuti, con gioco, gol, aggressione e pressione, insufficiente nella ripresa, con la squadra scollegata, distante tra i reparti e che ha aperto la porta al grifone per la rimonta. La pezza ce l’ha messa Di Gregorio, parando il rigore di Martin che avrebbe potuto riaprire la gara. Una situazione su cui dovrà ragionare Luciano Spalletti, consapevole che il margine di errore, a sette partite dalla fine, si assottiglia sempre più. La notizia molto positiva è aver ripreso la scia del Como, ora a più uno, e staccato la Roma, surclassata con una manita dall’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve a due facce, Spalletti: “Grande primo tempo, nella ripresa in balia della partita”

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Baroni a Mediaset: «Soddisfatto della prestazione, noi passivi nel primo tempo ma meglio nella ripresa»Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Juve-Pafos 2-0, Spalletti: Nel primo tempo è mancato tutto. Chi parlava di Bodo facile...

Temi più discussi: Juve a due facce, la preoccupazione di Spalletti: Ecco cosa non ho ancora capito in 6/7 mesi...; Luciano: Juve a due facce Ancora non la capisco; De Rossi: 'Non gli abbiamo tolto ritmo'; Spalletti, allarme sulle condizioni di Vlahovic e tira le orecchie alla Juventus: Dopo 6 mesi non ho capito con cosa ho a che fare.

Spalletti a DAZN: Juve a due facce. Abbiamo rischiato di mettere in discussione una gara che non può essere messa in discussioneLuciano Spalletti commenta la vittoria sul Genoa ai microfoni di DAZN. Le sue parole Complimenti per il record, 300 vittorie in Serie A. E' riuscito a tenere fuori dalla testa dei ... tuttojuve.com

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Carlo Nesti: "Juve: ma Conceicao non era quello da 45 minuti, e basta" La mia scheda di Juve-Genoa, dal punto di vista bianconero, in 4 punti. 1 - Una vittoria importante per almeno 2 motivi. Un segnale convincente, dopo appena 2 vittorie nelle ultime 7 gar - facebook.com facebook

CONTE LO TIENE IN VITA Cesc, la Juve addosso Roma da rifare: l’ordine dei Friedkin La prima pagina di martedì 7 aprile #CorrieredelloSport x.com