Atalanta Juve il settore ospiti omaggia ancora Spalletti | coro a metà del primo tempo per l’allenatore! Ecco cosa è successo

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, i tifosi ospiti hanno intonato un coro dedicato all’allenatore avversario, ancora una volta ricordato nel settore dedicato ai sostenitori ospiti. Il momento si è verificato a metà del primo tempo, con il tecnico che ha reagito con un sorriso e un gesto di ringraziamento. La scena si è conclusa senza ulteriori incidenti, mentre i sostenitori continuavano a incitare le proprie squadre.

di Marco Baridon Atalanta Juve, i calorosi sostenitori nel settore ospite cantano per l’allenatore che ringrazia felice dopo l’importante rinnovo di contratto. (inviato alla New Balance Arena) – Atalanta Juve sta regalando emozioni anche sugli spalti. Durante il primo tempo, i tifosi presenti nel settore ospiti hanno voluto manifestare il loro straordinario affetto nei confronti di Spalletti. Dalla curva si è levato un coro estremamente potente, che ha rimbombato per lo stadio: « Luciano Spalletti eh oh eh oh »! Una bellissima dichiarazione d’amore del pubblico bianconero, che ha omaggiato il proprio mister in una fase assolutamente cruciale per i destini dell’annata sportiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve, il settore ospiti omaggia ancora Spalletti: coro a metà del primo tempo per l’allenatore! Ecco cosa è successo Conferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: «La squadra non è stata presuntuosa, ecco cos’è successo sul rigore. Coro? È una responsabilità ancora maggiore avere il sostegno di un tifo così»di Marco BaridonConferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Spalletti omaggiato dal pubblico dello Stadium: coro per l’allenatore prima del fischio d’inizio di Juve Sassuolodi Redazione JuventusNews24Spalletti omaggiato prima di Juve Sassuolo: grandissimo entusiasmo prima del fischio d’inizio, i tifosi omaggiano il...